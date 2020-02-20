目前中央流行疫情指揮中心指示，實名制口罩購買方式是憑健保卡向健保特約藥局及部分衛生所購買，然而國民黨立法院黨團總召林為洲今（20）日表示，每日每個販售地點成人口罩為400片、兒童口罩200片，他發現造成配合之藥局沉重負擔，尤其是「一人藥局」，更缺乏人力來處理額外包裝口罩、發送等相關防疫措施。

林為洲說，他已接獲數個新竹縣地方藥師、藥局陳情，表示都很樂意配合防疫指揮中心的政策，「但人手真的吃緊！快要吃不消！」期盼政府能儘速提供協助。

林為洲提到，除了接到地方藥師們的陳情外，也看到《藥師公會全聯會》臉書粉專上的留言，如「可以請全聯會發起連署，讓政府知道基層藥師的痛苦嗎？」、「現在連做夢都夢到在發口罩」等，可想而知，每日擴大發放口罩數量後，從取貨、分貨、發送等這些程序，必定會讓藥師們更加心力憔悴，不該讓這些醫療防疫第一線人員累垮。

針對藥局配合防疫指揮中心發放口罩政策，林為洲說，他特別向衛福部反映藥師們的心聲與困難，為了不影響藥師的執業品質，如處方判讀、藥品核對、正確調劑、藥物諮詢等，才能守護民眾的用藥安全與健康。

林為洲強調，他建請衛福部儘速研議，透過即將通過的「防疫紓困條例」，編列相關預算，讓藥局有經費可使用於聘請工讀生或其他藥師團體提供之更佳運作模式，解決第一線藥師們發放口罩的人力吃緊問題，打贏這場防疫之戰。

(工商 )