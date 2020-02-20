失業率意外上揚 澳元貶至接近11年低點 14:002020/02/20 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 因澳洲最新公布的失業率意外上升，加上冠狀病毒疫情可能打擊經濟，外界預料該國央行再度降息的機率提高，這使澳元兌美元20日（周四）進一步承壓，下跌至接近11年低點。 澳元周四走貶0.6％至0.6637美元兌1澳元，一度下探0.6633美元，創2009年3月以來低點。紐元兌美元也表現黯淡，跌至0.6354美元兌1紐元的3個月低點。 澳洲周四公布，1月失業率從去年12月的5.1％上揚至5.3％，比分析師預期還高，先前失業率已連2個月下滑。 (工商 ) #失業率 #澳元 #兌美元 #紐元 #周四 也許您會感興趣 推薦閱讀 人民幣在岸、離岸走升 重回6.97元價位 10:592020/02/17 財經 人民幣在岸價小幅收跌12個基點 回到6.98元價位 17:132020/02/17 財經 藍鎖定疫情紓困 蘇揆：特別條例周四送出行政院 11:282020/02/18 政治 不甩罷韓！韓國瑜公布這項政績 破8年來記錄 13:142020/02/18 政治 疫情重創旅遊業 澳洲官員擬赴中國救觀光 17:232020/02/18 國際 好慘！反送中再遇疫情 香港失業人數創SARS以來新高 20:372020/02/18 兩岸 綠打臉韓「失業率8年最低」高市府駁：計算方式不同 22:042020/02/18 政治 中國學生無法返校 澳洲10所大學損失240億元 17:442020/02/19 國際 澳洲森林大火受災戶 簽中250萬澳元樂透大獎 23:082020/02/19 社會 高巿失業率下降 有憑有據 04:102020/02/20 地方新聞 財經熱門新聞 南韓半導體廠淪陷！1員工驚現肺炎症狀 800人遭隔離 - 即時 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 台積電5奈米2大客戶染疫！ 勁敵陸市占狠摔卻偷笑 - 財經 川普對中髮夾彎 台股給漲聲 - 財經要聞 - 工商時報 鴻海壓力來了？他爆紅色供應鏈提前搶愛瘋單 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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