因澳洲最新公布的失業率意外上升，加上冠狀病毒疫情可能打擊經濟，外界預料該國央行再度降息的機率提高，這使澳元兌美元20日（周四）進一步承壓，下跌至接近11年低點。

澳元周四走貶0.6％至0.6637美元兌1澳元，一度下探0.6633美元，創2009年3月以來低點。紐元兌美元也表現黯淡，跌至0.6354美元兌1紐元的3個月低點。

澳洲周四公布，1月失業率從去年12月的5.1％上揚至5.3％，比分析師預期還高，先前失業率已連2個月下滑。

(工商 )