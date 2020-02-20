以富蘭克林坦伯頓名義營運的全球投資管理機構富蘭克林資源宣布，達成收購美盛的正式協議，將以現金方式收購美盛的普通股，每股作價50美元，公司亦將承擔美盛約20億美元的未償還債務。

截至2020年1月31日，美盛及旗下多個附屬子公司，總共管理資產總額超過8,060億美元。是次收購有助富蘭克林坦伯頓成為全球最大的獨立專業環球資產管理公司之一。兩家公司合併管理資產總額達 1.5兆美元。

目前富蘭克林坦伯頓將保留美盛旗下附屬公司的自主權，確保投資理念、程序和品牌維持不 變。如同任何收購，美盛母公司與富蘭克林坦伯頓母公司的整合將需時間和周詳考慮後方能進行，其中涉及 在母公司層面的全球分銷業務。

是次交易完成後，富蘭克林坦伯頓總裁兼執行長Jenny Johnson將留任總裁兼執行長，而富蘭克林資源董事會執行主席Greg Johnson將繼續擔任Franklin Resources, Inc.董事會執行主席。美盛旗下附屬投資公司的高級管理團隊不會出現任何變動。新公司全球總部仍將設於加州聖馬提奧，並以富蘭克林坦伯頓的名義經營業務。

收購完成後，富蘭克林坦伯頓預計會維持穩健的資產負債表和高度財務靈活性。其中，預計總債務約為27億美元，餘下現金和投資約為53億美元。是次交易受慣例成交條件約束，包括獲得相關監管機構及美盛股東的批准，預計收購將會在2020年第三季前完成。

(工商 )