3M公司特別請專業人士來現場示範「靜電空氣濾網」的使用。（台北市教育局提供／游念育台北傳真）

近期除了新冠肺炎疫情外，空氣品質對身體健康的影響也受到關注，國小生在下周就要開學，3M公司為了讓學生能有良好的學習環境，20日特別捐贈「靜電空氣濾網」和「空氣清淨機」給北市公立國小，盼能改善學校的室內空氣品質，提供學生優質的學習環境。

教室為學生在學校長時間所在場域，雖然在開學前經過全面消毒，但空氣品質也要顧慮，台北市教育局表示，為提供學生更良好的室內空氣品質，產業局媒合3M公司捐贈北市國小靜電空氣濾網1萬片與空氣清淨機9台，來提升室內空氣防護效果。

3M公司代表仝漢霖指出，空氣清淨機加上濾網可增加一層防護，下周開學家長很焦慮，這是很即時的捐贈；另外，也捐贈了9台空氣清淨機給北市特教班的學生，盼學生上課能有好的環境，快快樂樂開學。

北市教育局國小教育科長鍾德馨指出，公立國小普通班有裝設冷氣的教室達88％，3M捐贈的靜電空氣濾網是足夠的，多層濾網也多層保護，讓教室的空氣品質多一層保障，特別在疫情敏感時刻，家長也能更安心。

南港國小教務主任吳振吉說，3M本次贈送的2台空氣清淨機會使用在特教班的部分，本校有2班特教班，開學就會馬上給小朋友使用，而其他學校特教班也會收到3M贈送的空氣清淨機。

(中時 )