澳洲一名前橄欖球員疑似縱火燒車，殺害3名子女與離異妻子。警方表示，這是他們遇過最駭人聽聞的案件之一。

警方表示，1名31歲女性昨天在布里斯本（Brisbane）的醫院辭世。數小時前，她分別為3、4與6歲的孩子才在郊區街道的火燒車中喪命。

本地媒體指出，此名女子名為漢娜．白克斯特（Hannah Baxter）。

「澳洲人報」（The Australian）報導，漢娜離異的夫婿羅旺．白克斯特（Rowan Baxter）也已身亡，據稱他接近這輛車，接著潑灑汽油縱火。

「澳洲人報」指出，女子跳出起火的車子，在地面打滾說，「他朝我潑汽油」。

官員表示，她經歷這起「駭人聽聞的」事件後，被送往醫院治療重度灼傷，但最後仍不敵傷勢辭世。

澳洲廣播公司（ABC）報導，42歲的羅旺是橄欖球聯賽（Rugby League）紐西蘭勇士隊（New Zealand Warriors）前球員，事發當時也在起火燃燒的車內，但後來跑出車外，死在步道上。

其他報導則說，他是死於自殘的刀傷。

(中央社)