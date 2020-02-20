國標舞女王劉真昨(19日)傳動心臟手術，一度病危正用葉克膜搶救，引來不少演藝圈好友為她急氣，網紅「麵攤大叔」稍早也透露自己是劉真在政大的校友，形容劉真當年因校花級美貌人氣比同屆的陳綺貞還旺，但劉真私下不高傲反而相當親切，總給人微笑印象，許多人也因此對她印象非常好。
網紅「麵攤大叔」說，自己當年在政大參加金旋獎闖進前十名，當年第一名是現在的文青女神陳綺貞，但其實當時在校園人氣最旺的是劉真，甚至有人在四維堂上方掛告白氣球，寫下「劉真我愛妳」。麵攤大叔自己也是先天性心臟瓣膜疾病的病友，聽聞這回劉真因心臟問題開刀病危，自己也因此感覺難過不安。
麵攤大叔說，大學時期唯一和劉真有交集的是他念的新聞系課程，劉真當時在傳播學院修輔系，而他念英語輔系，兩人上課時常在一元公車、風雨走廊、百年樓交錯，劉真總會微笑點頭，不會因很多人追求就態度冰冷高傲，始終堅持親切善良的態度實屬難得。
最後，麵攤大叔為劉真禱告，希望她能平安、早日康復，又稱讚劉真「比很多人都來得勇敢、自食其力」，網友也說：「希望有驚無險一切平安無事」、「希望一切平安」、「希望好人長命」。
(中時電子報)
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