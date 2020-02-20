蔡琴的「風華絕代」演唱會日前在馬來西亞檳城開唱，受到新冠肺炎影響，演唱會前主辦方除了進行場內消毒，每位觀眾進場前也必須測量體溫，不少人更主動戴上口罩，做好防疫措施。蔡琴的胞弟蔡大正今接受本報獨家電訪，透露檳城場預計是蔡琴上半年最後一場演唱會，「目前已知七月前，大陸、澳門及海外各地的演唱會都取消了，大概有十場活動受影響，商演更不必說，商業演出風險更大、不會接」，七月份之後的活動需待疫情發展狀況再做評估，損失目前難以計算。

蔡大正透露，蔡琴向來最注重身邊所有人的健康，今年二月中帶頭打流感疫曲，並嚴格要求團隊所有約23人都要打完疫苗才能跟她出國工作；這次遇上新冠肺炎疫情，蔡琴擔心團隊工作人員健康受影響，因此不惜任何損失、主動要求唱完檳城後，取消七月前所有海外演唱會，後續活動則再看疫情狀況決定，蔡大正說：「蔡琴這陣子勤洗手、口罩不離身，而且除了演唱會等工作，其他時間在台灣待在家。」也要求高齡約86歲的蔡媽媽，除了到醫院拿藥，其餘時間盡量別出門。

蔡琴出道以來第一次到檳城開演唱會，甫唱完第一首歌，她就提起近期肆虐的新冠肺炎，提醒大家聽歌之餘別忘了做好防護措施；蔡琴坦言在疫情的關鍵時期，其實最該避免搭飛機：「畢竟密集空間更容易散播病毒，坦白說，我真捨不得讓團隊冒這個險，但聽聞之前有台灣歌手取消檳城演唱會，擔心影響這邊歌迷信心，於是我跟團隊開會討論，還是決定來開唱。」這場演出難得如期舉行，蔡琴帶著滿滿誠意與歌迷同樂，並以自己出道的第一首歌〈恰似你的溫柔〉感謝全場觀眾，她表示這首歌自已唱了快8萬次，「希望大家能戰勝這次疫情，讓我繼續把這首歌唱到9萬次」。

蔡琴日前在檳城舉辦演唱會。（資料照）

(中時 )