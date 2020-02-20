大陸新冠肺炎疫情肆虐，致令百業蕭條，關店、結業、停薪屢見不鮮；首當其衝的就是擁有百家實體連鎖門市的品牌，像這家來自上海的護膚品牌「林清軒」，正是成千上萬家受影響的公司之一。

「林清軒」在北京、上海、廣州、杭州等中國100多個城市的購物中心，共開設了337家門店。受到疫情影響，其中157家門店在1月底開始暫停營業。大年初六（1/30）當日，「林清軒」創辦人孫來春有了歇業的打算，從大年初一至初七整整七天的業績較去年同期大幅下滑90%，估計不出兩個月就會到達破產臨界點。在1月31日深夜，孫來春對外發佈求救信，信中提到：「每天睜眼就是100萬的支出，一個月虧損3000萬。」

在這種情況下，孫來春嘗試以不同方法挽救公司業績，當中包括參與淘寶直播，期望從網路平台店挽回頹勢。「林清軒」從2月1日開始在網路直播，由旗下員工主持，剛開始只有不到5人觀看。4天後，同一個直播間迎來500多人觀看，生意也接踵而來。

到了上周五情人節（2/14）當日，孫來春親自下場完成人生首場淘寶直播，累計超過6萬人觀看，共賣出近40萬支山茶花油，完成近40萬元人民幣銷售額，此金額甚至還比去年同期增長45%，疫情最嚴重的武漢門市，業績甚至排名全國第二。突如其來的疫情，加速各行各業的數位轉型，依賴實體店面銷售已然生機渺茫，唯有徹底轉型，才能從逆境中找到生存之道。

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(中時電子報)