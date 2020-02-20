印第拉巴馬在劇中飾演典獄長。（圖／愛奇藝台灣站提供）

美劇《重生律師》由饒舌歌手五角(50 Cent)擔綱監製，由曾演出《美國隊長》的尼古拉斯·平諾克(Nicholas Pinnock)及《權力遊戲》印第拉巴瑪(Indira Varma)、喬伊·布萊恩特(Joy Bryant) 提拉·哈里斯（Tyla Harris）領銜主演。《重生律師》本週播出被囚禁的亞倫·華勒斯，有了老婆瑪麗（喬伊·布萊恩特飾演）和17歲女兒潔絲敏（提拉·哈里斯飾演）的支持，在首戰為獄友辯護告捷後，開始對紐約警察局提出告訴，卻再受莫須有的罪名阻饒，陷入難以翻案的困境。《重生律師》靈感起源於艾薩克·賴特的真實人生，也讓印第拉巴瑪在收到劇本後相當激動，立刻喊接演。

尼古拉斯平諾克首戰為獄友辯護成功眾人落淚。（圖／愛奇藝台灣站提供）

飾演亞倫老婆的喬伊·布萊恩特曾與監製五角(50 Cent)合演電影，再次受邀合作，喬伊·布萊恩特透露與這個角色近似之處：「我曾經愛過被監禁的人，我有兩個好朋友，她們的伴侶以前也曾被關押，因此能理解瑪麗這個角色。」亞倫·華勒斯因女兒懷有身孕突來探訪，促使他更加希望重返家庭和恢復自由生活，藉由起訴警察局拿到案件檔案，證明自己無罪，準備在法庭上給檢察官迎面一擊時，反遭檢察官以揭開此紀錄將危害機密線人生命為由駁回，原以為出現生機的局面再次破碎，讓到法庭旁聽的女兒潔絲敏見證這一切，令父女雙方都備受挫折與煎熬。

尼古拉斯平諾克為推翻定罪仍持續鬥爭。（圖／愛奇藝台灣站提供）

飾演典獄長薩菲亞的印第拉巴瑪，劇中對亞倫與女兒潔絲敏的情況感到同情，在亞倫為洗刷清白的過程中，也因利害關係給予許多幫助。印第拉巴瑪表示收到劇本後即希望接演：「非常迅速地被這個故事迷住了，後來我聽說劇本靈感來源自真人真事後，更激起了我的興趣。」亞倫·華萊士（Aaron Wallace）為推翻其定罪而判無期徒刑的鬥爭仍在繼續。該劇將於每週三在愛奇藝台灣站跟播。

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(中時電子報)