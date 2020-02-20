台中花博時打造「聆聽花開的聲音」，今年全新升級2.0夜間展演效果成為「聆聽花開-永晝心」；藉由外投光與動感音樂展演出精彩藝術動能。（交通部觀光局提供／陳世宗台中傳真）

副燈「百鳥和鳴慶吉祥」呈現帝雉展翅飛翔、長尾垂地的動態感，倒映水中細緻傳神。 （交通部觀光局提供／陳世宗台中傳真）

俄羅斯插畫家卡佳與台灣燈藝師藍永旗共同創作的「石虎」，栩栩如生。（交通部觀光局提供／陳世宗台中傳真）

2020台灣燈會從2月8日開幕以來，台中后里主展區及文心森林公園副展區，參觀人次累計已超過450萬人次，雖遇2波寒流來襲，賞燈人潮每日仍絡繹不絕，燈會倒數最後4天，將於23日落幕；交通部觀光局呼籲，民眾把握最後機會前往參觀，若賞燈時間有限，特提示主燈區中8大必逛亮點作品攻略。

觀光局副局長周廷彰說 今年燈會不再是欣賞傳統花燈，是一座座可與人親近的裝置藝術，3大體驗作品須先玩玩看。主燈「森森守護-光之樹」再次跳脫12生肖主題，以巨木之姿守護台灣，參觀者可走進去，大聲呼喊召喚如同希望種子般的大氣球，球體即會向下移動。

兩座副燈也暗藏玄機，當民眾走入副燈「福賜大地」裡觸碰圓球燈，即會發出種子掉落的聲音，感受森林之母將種子灑落；也能尋找光影，以雙手承接投影圖文，顯示來自上天的祝福。另一座副燈「爵士好鼠喜迎親」則是被設計成眨眼模式，民眾只要拍攝上傳照片，照片就會顯示在燈座眼睛。

另5大作品是藝術感十足的美拍亮點，在台中花博時打造的「聆聽花開的聲音」今年燈會中再次開啟，全新升級2.0夜間展演效果成為「聆聽花開-永晝心」；藉由外投光與動感音樂展演出精彩的藝術動能。副燈「百鳥和鳴慶吉祥」則是資深燈藝師將6種台灣特有種鳥類一同創作，呈現帝雉展翅飛翔、長尾垂地的動態感，倒映水中細緻傳神。

周廷彰指出，「藝術創新燈區」由新銳藝術家們透過不同媒材，結合光影所創作出的燈藝品，包含地景藝術家游文富的「春雪後」、俄羅斯插畫家卡佳（Катя Молодцова）與台灣燈藝師藍永旗共同創作的「石虎」、知名紙雕藝術家成若涵所創作的「果實味道-萬花國裡的萬花果」，森林感十足，白天欣賞別有風情。

周廷彰強調，2020台灣燈會結合傳統、藝術、設計、科技與趣味，今年突破以往，展區最遼闊，藝術性高，白天賞燈也很過癮，燈會將如期結束，不會延長；提醒民眾把握最後4天時間，前往參觀還能順遊中台灣景點。

(中時 )