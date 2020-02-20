行政院會今通過「國土計畫法」部分條文修正草案，內政部表示，因應政府推動國家重大建設計畫的需要，另考量縣(市)國土計畫及功能分區繪製，攸關人民財產權益，應給予直轄市、縣(市)政府合理規劃期程，因此擬具「國土計畫法」部分條文修正草案，並以列為本會期立法院的優先法案。

內政部指出，國土計畫法部分條文修正草案，重點包括當政府有推動國家重大建設計畫需求，也可適時檢討變更國土計畫。新的修法讓國土計畫不受5年檢討一次的限制，只要有像前瞻基礎建設之類的重大建設，就可以檢討變更。

內政部表示，國土計畫是主管土地使用及空間發展的最上位法定空間計畫，基於政策穩定性考量，現行「國土計畫法」規定，各級國土計畫除每10年或每5年應辦理1次的通盤檢討作業外，僅有特殊例外情況，包含面臨重大事變遭受損壞等情況下，始得辦理計畫變更作業。

內政部考量直轄市、縣（市）國土計畫是地方實質空間發展計畫，且國土功能分區的劃設影響土地使用實質管制界線及管制內容，攸關人民財產權益，應給予直轄市、縣(市)政府充分調查及合理規劃期程，以使內容更為完善。

內政部次長花敬群表示，各縣市國土計畫法進入實質空間規劃，較為複雜，目前已有8縣市完成審查，期望其他縣市能在3月底前報送內政部，一年內要完成，修正條文也將自公布日施行。

(中時 )