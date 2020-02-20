新冠肺炎疫情延燒，航太扣件廠豐達科(3004)大陸子公司員工未能全數返回工作崗位，僅能恢復工廠部分產能，加上疫情近期也衝擊航空業需求，使得公司短期業績受到影響，但公司仍看好航太長期需求。

豐達科1月營收2.23億元，月減2.15%，為近十個月以來新低，但比去年同期小幅成長3.73%。

展望2月，豐達科100%子公司蘇州豐航精密金屬已於2月17日復工，惟因員工尚未全數返回工作崗位，僅能恢復工廠部分產能。

豐達科指出，大陸昆山廠目前不能全能生產，加上波音737 MAX停產，影響部分車銷件出貨，使得公司2月營收恐受影響，公司將力拚持穩。

豐達科表示，因不確定因素變多，航太需求短期將轉為保守。但長期來看，波音、空中巴士展望維持正向看法，預計新機將持續帶動航太需求。

受波音737 MAX事件影響，豐達科自去年第四季起部分專用車削件出貨量下滑，去年第四季單月營收未再創新高，2019年受惠航太市場需求熱絡，業績創下新高紀錄。2019年前三季營收21.06億元，創同期新高，年增率約30%；毛利率約30.5%；稅後淨利2.7億元，年增率也近3成，2019年前三季EPS達5.14元新高，2019年全年營運創新高可期。

(時報資訊)