新冠肺炎疫情致使中國大陸復工進度緩慢，鴻海精密（2317）對此坦言對全年營收確有負面影響，但海外廠區營運持續滿載，部分擴產計畫亦正常進行中。鴻海今（20）日開高後翻黑，最低下跌1.55％，終場下跌1.19％、收於82.8元，成交量增加37.4％至3.5萬張。

鴻海約75％產能位於中國大陸，雖然各主要廠區自10日起逐漸恢復生產，但投顧法人認為，由於零組件物流及勞動力流通受限，預期最快3月初才能全面生產，預期鴻海首季淡季營收恐季減約45％，甚至可能跌破兆元關卡。

對此，鴻海發布重訊表示，公司一向不評論市場對集團營運的評估報告，也未曾對外發布季度財測。不過，受新冠肺炎疫情影響，在保護員工安全為第一優先、復工流程合法合規原則下，中國大陸主要廠區復工進度較為謹慎，坦言對全年營收確有負面影響。

不過，鴻海表示，包括越南、印度、墨西哥等地的海外廠區營運持續滿載，部分擴產計畫正常進行中，整體詳細狀況將待情況明朗後再對外說明。投顧法人則認為，鴻海的內部零組件製造與物流支持，有助於集團在疫情趨穩時展現更好的恢復力。

(時報資訊)