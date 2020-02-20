醫用口罩須實名制購買後，仍是有不少人買不到，宜蘭縣羅東鎮漢民社區發展協會裁縫班，改良原本就有在縫製的布口罩，設計成可裝入醫用口罩的口罩套，延長醫用口罩使用期限，今天（20日）社區贈送羅東鎮公所500份口罩套，教導各社區縫製、推廣。

漢民社區指出，裁縫班有20名學員，以往就有在縫製布口罩，新冠肺炎爆發後改良成口罩套，如同讓口罩穿上外衣，延長口罩的使用期限，而口罩套本身也有隔絕灰塵、保暖的用途。

漢民社區今天教導21個社區製作口罩套，每個社區有3人作為種子教師，再由他們指導社區居民製作，社區連日加工趕製500份，贈送給羅東鎮公所的清潔隊員及公所員工使用。

社區理事長蔡德昌表示，鎮公所在社區業務推動與輔導上，都是社區強而有力的後盾，在嚴峻的防疫時刻盼能為社會、公益盡份心力。鎮長吳秋齡表示，為降低民眾購買不到醫用口罩的恐慌，因此特別舉辦口罩套DIY活動。

為了讓更多人製作口罩套，吳秋齡還錄製「鎮長媽媽手工教室」影片，民眾可在鎮公所網頁或鎮長吳秋齡臉書學習自製口罩套。

(中時 )