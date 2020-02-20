新晶投控股票2月27日上櫃、頂晶科股票同日終止買賣 14:222020/02/20 工商 林燦澤 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（20）日表示，新晶投資控股公司（3713）普通股於2月27日上櫃暨頂晶科技公司（3562）上櫃普通股同日終止櫃檯買賣。 櫃買中心表示，頂晶科技公司依據企業併購法規定轉換為新晶投資控股公司之子公司，核有櫃買中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則應終止有價證券櫃檯買賣之情事，依規公告自2月27日（股份轉換基準日）起終止櫃檯買賣，同日新晶投資控股公司普通股上櫃。 (工商 ) #新晶 #頂晶科 #櫃買中心 #投資控股 #同日 也許您會感興趣 推薦閱讀 《店頭市場》櫃買中心新增特藝石油預收款券交易 17:222020/02/17 財經 紅馬-KY、精材、昱泉等3檔股票 2/18起預收款券 18:102020/02/17 財經 櫃買中心：倚強股票自2月20日起停止櫃檯買賣 15:312020/02/18 財經 捷迅股票自2月19日起得為融資融券交易 17:592020/02/18 財經 上櫃債券ETF今年來績效3.68％ 投資人數破4.4萬人 11:432020/02/19 財經 櫃買綠色債券發行總金額破千億元 今年市場將持續發展 14:222020/02/19 財經 伊斯蘭債於2月7日上櫃掛牌 櫃買將持續推動發行 14:222020/02/19 財經 兆遠股票自2月20日起預收款券 18:302020/02/19 財經 新版公司治理守則 上路 04:102020/02/20 證券．權證 櫃買中心持續推動公司治理評鑑作業 將辦線上宣導會 10:302020/02/20 財經 財經熱門新聞 南韓半導體廠淪陷！1員工驚現肺炎症狀 800人遭隔離 - 即時 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 台積電5奈米2大客戶染疫！ 勁敵陸市占狠摔卻偷笑 - 財經 川普對中髮夾彎 台股給漲聲 - 財經要聞 - 工商時報 鴻海壓力來了？他爆紅色供應鏈提前搶愛瘋單 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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