CNBC報導，高盛（Goldman Sachs）全球股票策略師歐本海默（Peter Oppenheimer）周三向客戶提出警告，他認為股市可能即將面臨修正，因投資人低估新型肺炎帶來的風險。

歐本海默指出，「我們認為現在比較大的風險在於，目前的股價表現顯示，市場可能低估冠狀病毒對企業獲利的影響，也意味修正風險正在攀高。」

他表示，「儘管還不至於走入持續性的熊市，但短期修正可能會發生。」

(工商 )