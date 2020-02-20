疫情風險被低估 高盛：股市可能面臨修正 14:222020/02/20 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 CNBC報導，高盛（Goldman Sachs）全球股票策略師歐本海默（Peter Oppenheimer）周三向客戶提出警告，他認為股市可能即將面臨修正，因投資人低估新型肺炎帶來的風險。 歐本海默指出，「我們認為現在比較大的風險在於，目前的股價表現顯示，市場可能低估冠狀病毒對企業獲利的影響，也意味修正風險正在攀高。」 他表示，「儘管還不至於走入持續性的熊市，但短期修正可能會發生。」 (工商 ) #風險 #修正 #海默 #低估 #歐本 也許您會感興趣 推薦閱讀 驚恐與預測 04:092020/02/16 專題周報 檢疫者無風險返家 應有配套 01:192020/02/16 政治要聞 國師解密2020投資風險TOP3 雙子生意理財面臨生涯危機 17:292020/02/16 運勢 新聞透視》低估疫情 日應亡羊補牢 04:102020/02/18 國際大事 配合兩岸條例修正 內政部強化公務員赴陸管理 04:102020/02/19 全球財經 美股陷入修正 金價後市看增 20:502020/02/19 財經 政院明通過國土計畫法重大修正 遇「重大建設」可檢討變更 23:272020/02/19 政治 證交所頒新規 強化公司治理 04:102020/02/20 證券．權證 新版公司治理守則 上路 04:102020/02/20 證券．權證 政院通過國土計畫法修正草案 內政部列立院優先法案 14:132020/02/20 政治 財經熱門新聞 南韓半導體廠淪陷！1員工驚現肺炎症狀 800人遭隔離 - 財經 台積電5奈米2大客戶染疫！ 勁敵陸市占狠摔卻偷笑 - 財經 4兆現金拖累最強投資法？ 巴菲特竟買這兩檔ETF - 財經 肺炎免疫 末日博士開金口：今年四大經濟危機 - 財經 1分鐘讀財經》外資狂倒貨台積4萬張 背後驚天陰謀 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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