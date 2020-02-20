台灣世界展望會為拉近原民寄養父母與平地孩童間的距離，今年展開一系列文化體驗營，首站邀40餘名寄養爸媽來趟東港小旅行，在山與海及宗教的大反差下，進行更深層的情感交流。（謝佳潾攝）

台灣世界展望會展開一系列文化體驗營，首站邀40餘名寄養爸媽來趟東港小旅行，進行更深層的情感交流。（謝佳潾攝）

台灣世界展望會在原鄉公開徵求寄養家庭逾15年來，獲不少愛心原民爸媽認同加以認養平地孩童，但文化差異始終是條難以跨越的鴻溝，今年展望會為此展開一系列文化體驗營，首站邀40餘名寄養爸媽來趟東港小旅行，在山與海及宗教的大反差下，進行更深層的情感交流。

台灣世界展望會指出，展望會在原鄉徵求寄養家庭10餘年來，獲得不少愛心原民爸媽認同，而近年因服務重心偏向屏南地區、範圍擴大，所以原民寄養爸媽接觸到的平地孩童越來越多元，有山線海線、客家閩南，因此如何學習平衡中間的文化差異，是門大學問。

為此，展望會在今年展開一系列文化體驗營，盼藉此拉近寄養親子間的距離，而首站還特地挑選反差最大的東港。展望會社工說，東港文化特色顯明，又有發展成熟的小旅行，對於首次要探訪地方文化的遊客而言，最適合不過，加上漁村與部落風格迥異，所激發出的火花會很驚人。

東港小旅行是由在地青年同時也是借問站店長的劉凱芬帶路，她安排大家走訪信仰中心東隆宮，頂中街迎王文物館，並請來擁有40年轎班資歷的文物館總幹事高人皇替大家解說東港迎王，期間他為讓原民爸媽聽得懂，還特地用國語說，「笑果」十足。

「你們明年一定要來東港迎王！」高人皇在解說時，台下反應熱烈、問題連連，他開心地要大家明年來玩就對了，而寄養爸媽們也表示非常有興趣，毫無宗教隔閡感。

(中時 )