藥局人員出示整包沒有賣出去的兒童口罩。（胡健森攝）

中央全面徵收醫療用口罩，並透過藥局限量配售，依舊無法解決排隊搶購問題，中央因應開學在即改變政策，每個配售藥局據點兒童口罩從原本的50片增加到200片，成人口罩也配額也增加到400片，希望能夠降緩口罩之亂，藥局人員對此只能搖頭苦笑，因為如此一來就得耗費更多時間分裝口罩，嚴重影響正常工作及休息時間。

藥局配售口罩政策上路後，被指定的藥局據點每天都忙得不可開交，甚至有藥局因為每天增加大量要買口罩的民眾，讀卡機不堪負荷竟因此被「刷壞」了，還得自掏腰包花了3000多元緊急買一台新的讀卡機。

不只如此，藥師還說，如今配售口罩數量增加，他們得再加長準備的時間分裝口罩，多出來的工時又該怎麼算？有人手少的藥局甚至因此聘請了臨時工讀生幫忙分裝、販售口罩，這筆多出來的開銷也不知道要向誰要。

藥局人員還透露說，其實過去這段時間，宜蘭縣許多配售口罩的藥局配售的成人口罩仍然明顯不足，但是兒童口罩反倒都有剩餘，推測可能是學校延後開學，小孩子都待在家，口罩的需求沒有那麼迫切，大人則是找自己要用的口罩自顧不暇，但如今即將開學，可能會掀起另一波搶購兒童口罩的現象。

(中時 )