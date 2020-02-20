新冠肺炎升溫，有些網友匿名在網路社群散播爭議假消息，甚至確診死亡病例也被拿來當假消息的話題，指稱「過世的司機的姊姊住處…」等假訊息，調查局假訊息防制中心溯源追查，發現彰化楊姓、莊姓市民所散布，19日由彰化縣調站約談2人到案，依違反《傳染病防治法》移送偵辦。

近期在LINE社群謠傳「過世的司機的姊姊住○○，也得了肺炎，姪子也中，住在○○對面開雜貨店」的訊息，內容並不是事實，調查局確認是彰化楊姓、莊姓市民所散布，2人由彰化縣調查站約談到案，證實他們確實有散布這則不實訊息的情事，並供稱消息來源都是個人LINE社群的友人，都將以涉嫌違反傳染病防治法送辦。

調查局指出，自今年1月起中國大陸武漢肺炎疫情日益嚴峻，國內陸續確診多起武漢肺炎相關病例，居家檢疫及隔離人數也逐日攀升，受民眾高度關注；近期台灣出現首位武漢肺炎死亡案例，網路社群流竄大量不實訊息以致人心惶惶，調查局為穩定民眾對疫情不安情緒，並防止不實疫情及謠言影響公共秩序及干擾防治作業，針對多起假消息案件進行調查，呼籲民眾審慎閱聽思辨各方消息，不要人云亦云、轉傳不實訊息以免誤蹈法網。

(中時 )