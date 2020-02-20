第19例白牌計程車司機的妹妹，經採驗4次才確認是陽性，曲折的過程讓人擔心病毒是否太狡猾，究竟要檢驗幾次才可安心？對此醫療粉專《美的好朋友》提出三點解釋，其實有可能是病毒量不足。

醫療粉專《美的好朋友》貼文分享，第19例新冠肺炎確診個案，白牌計程車司機的妹妹，採驗4次才確認是陽性，團隊提出三點來解釋。首先，要採檢出陽性需要有一定的病毒量，若病毒量不足，很可能會呈現陰性或弱陽性。

而新冠肺炎病毒感染的部位，多是下呼吸道（氣管與肺部）因此在這兩部位的病毒量可能較多，但在咽喉與鼻黏膜可能相對較少。再者染病初期可能病毒量也較少，因此採不太到。

《美的好朋友》表示，檢測絕不是拿根東西往喉嚨挖一挖而已，針對與確診病患高度接觸的人，防疫人員也更謹慎，第一次陰性沒放過，第二次弱陽性就再驗，第三次弱陽性再驗，第四次終於確診。

團隊也大力稱讚防疫人員，像是這種案例，若發生在其他國家，說不定就被放掉了，真的感謝防疫人員的專業與努力，並呼籲大家別過度擔心，台灣人一起加油！

(中時電子報)