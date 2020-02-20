大政治大爆卦-無色覺醒》發病早在兩岸封關前 第24例曝防疫盲點？ 14:252020/02/20 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》發病早在兩岸封關前 第24例曝防疫盲點? Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心昨（19）晚宣布國內第24例新冠肺炎病例，是一名北部60多歲退休女姓，並且指出，該女近2年無出國史，1月22日出現發燒、咳嗽等症狀，22日至29日四度至診所就醫，因症狀加劇且出現呼吸急促，29日晚間前往醫院急診被診斷為新冠肺炎。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 大突破！陸第一、二例遺體解剖 取得2病理已送檢 22:122020/02/16 兩岸 抗疫心聲專家篇／從抗煞英雄到新冠肺炎諮詢召集人！無疫不與 張上淳力守防線 04:102020/02/17 生活新聞 澎湖1男居家檢疫搞失聯 從嚴開罰 16:552020/02/17 社會 高雄計程車嘆歹命業績減半 籲政府補助油料 20:332020/02/17 生活 喀麥隆上演大屠殺22人喪命！ 孕婦、未滿5歲小朋友都遇害 08:142020/02/18 國際 高雄檳榔攤遭搶 女喊「我得新冠肺炎」嚇跑強盜 08:412020/02/18 社會 新冠肺炎重創旅遊業 台東率先推出消費券 11:362020/02/18 生活 苗縣府加強防疫 20日起進出辦公大樓量體溫 16:382020/02/18 生活 新冠病毒肺炎 鍾南山：武漢地區還在人傳人 20:242020/02/18 兩岸 防疫停學 KKBOX 與 KKTV 宣布學生族群開學前免費用 12:522020/02/19 科技 政治熱門新聞 「罷黃」如火如荼！連署站曝最新驚人進度... - 政治 罷韓連署數量創新高 高雄市府回應了！ - 政治 彭文正持續深究論文門 網驚呆：太扯了吧？ - 政治 如何看韓國瑜這人？數千韓粉一面倒給「這答案」 - 政治 美CDC將台灣列「社區傳播」名單 蔡英文反駁：陳時中已說明 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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