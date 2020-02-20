中央流行疫情指揮中心昨（19）晚宣布國內第24例新冠肺炎病例，是一名北部60多歲退休女姓，並且指出，該女近2年無出國史，1月22日出現發燒、咳嗽等症狀，22日至29日四度至診所就醫，因症狀加劇且出現呼吸急促，29日晚間前往醫院急診被診斷為新冠肺炎。

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(中時電子報)