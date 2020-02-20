里長甚至用黑色塑膠袋把抗菌液罩起來，避免日曬，相當用心。（夏萬浪提供／游念育台北傳真）

新冠肺炎疫情持續蔓延，旺旺集團5日起在全台90家「水神」門市免費發放次氯酸抗菌液，北市中正區網溪里長夏萬浪，每天都會到水神門市替里民領取抗菌液，每戶發送600c.c，里長甚至用黑色塑膠袋把抗菌液罩起來，避免日曬，相當用心。夏萬浪說，里民使用反應很好，開學日也將近，抗菌液分裝後，讓孩子帶到學校消毒也是很好的防疫工具。

夏萬浪指出，次氯酸抗菌液有別於酒精或市面上的清潔液，里民用的非常安心，使用過次氯酸抗菌液的里民都說比酒精更好用；夏還說，酒精是給醫療防護人員使用，次氯酸抗菌液溫和更適合民眾使用在日常消毒，手部也不會被侵蝕。

住在網溪里的賴先生也指出，為了攜帶方便，民眾都會把酒精裝在有噴頭的分裝灌，但酒精易燃其實很不安全，次氯酸抗菌液較溫和，無論是噴在手上或公共場所的座椅等，都是多層防護；賴先生補充說，過去曾使用過酒精，但因帶有刺鼻味，每次噴都要拿很遠，不然對眼睛、鼻子都太刺激，次氯酸抗菌液無色無味，無論大人小孩都能使用。

夏萬浪說，下周就是開學日，許多里民不夠用都會再來領取，因要幫小朋友分裝好帶到學校上課使用，雖然學校都會消毒，但多一層防護也比較安心，家長都會提醒小朋友，除了洗手外，課桌椅和文具用品也要消毒，才能達到防護效果，夏萬浪還說，如果學校需要抗菌液，也很樂意把配額分給學校，讓學生能人手一瓶。

(中時 )