Google 在 2019 年宣布 Android 系統不再使用甜點作為名稱代號，僅使用數字來區分不同版本，並推出 Android 10。在修改系統命名規則後，Android 10 的接班人─Android 11 已準備啟動升級列車。稍早之前，Google 正式向開發者是出了第一個 Android 11 Developer Preview(DP1)，不同於 beta 版可供參與測試計畫的一般使用者體驗，DP1僅向開發者提供，可率先來一窺有機會在 Android 11 中加入的新功能。

透過爬梳 Android 11 DP1，目前已經的新功能包含：(1)分享介面可以設定四個常用 App(使用分享功能時，可分享至那些 App 原本是由系統智慧推薦、會經常變動)；(2)針對更常見的側邊曲面螢幕機種，可以調整 Gesture Setting，設定在左右側邊的觸控敏感度；(3)全新的 Notification History 顯示介面，相比 Android 10 的版面更為清晰，可瀏覽所有 App 通知；(4)針對通訊類App新增專屬「對話視窗」功能，可以直接看到訊息內容；(5)暗色模式(dark mode)可以在設定中改為在日落時自動啟用，或者自行排程啟用；(6)快捷控制中心介面中，新增了螢幕錄影選項；內建長截圖功能(在截圖時，額外透過點選選項再進行長截圖)；(7)打開飛航模式時，藍牙連線不會斷掉，也就是說你連線使用中的藍牙耳機不會跟手機斷線而需要重新配對；(8)暗示了 Pixel 5 新機可能支援無線電力分享功能；(9)桌面 Google Search 列之上的五個 App (翻動到不同桌面主頁這五個 App 不會改變)將會更智慧化顯示，而非僅顯示固定的 App；(10)Pixel 4 系列專屬的 Motion Sense 手勢感應新增了在螢幕上方拍動可以暫停音樂的功能。

除此之外，對應智慧型手機產業的發展與趨勢，Android 11 DP1 也針對 5G 的高流量、低延遲特性，新增動態計量功、頻寬計算器兩個 API(應用程式介面)，讓開發者可以利用來計算 5G 上傳/下載流量，以及偵測 5G 的連線狀態。而面對時下使用者更為敏感、注重的隱私防護，Android 11 效法了 iOS 13，針對取用麥克風、攝影鏡頭、定位資訊等跟資安以及個人隱私有高度相關的權限時，新增了僅授權一次的選項。此外也針對摺疊螢幕以及 HEIF 圖片格式有更好的適配與優化，並針對旗下的 Stadia 雲端遊戲串流服務提供更好的低延遲影片解碼支援。

目前，Android 11 DP1 僅提供開發者使用，且僅支援 Pixel 2、Pixel 3、Pixel 3a、Pixel 4 系列機種。因為還屬於開發者預覽版本，且是第一版，肯定相對於正式版更不穩定，不建議一般使用者去刷機體驗，若不要，建議使用非主要手機來體驗。

(中時電子報)