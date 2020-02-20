新冠肺炎疫情升溫，隨著台灣病例增至24例、1例死亡，加劇人心恐慌，台南市政府結合宗教團體舉辦大台南消災祈安護國大法會，由永康凌宵寶殿武龍宮等25間宮廟23日共同為台灣人民祈福。台南市長黃偉哲說，台灣疫情雖在官民合力抗疫下，得到一定控制，但中國大陸、韓國ˋ日本等疫情發展讓人憂心，盼祈福法會安定民心也讓疫情止步。

黃偉哲表示，武漢肺炎疫情造成人心忐忑，台語有一句俗諺為「要神也要人」，公部門與民間齊心抗疫，才能將有效讓疫情獲得一定程度的控制。

廟方指出，這次是廟方首度因應疫情而辦的法會，過去0206震災後，因倒塌維冠大樓就在廟方隔壁路口，廟方也曾舉辦法會撫慰亡者，驅逐疫情是第一次，當天也將準備4000份平安米、魯麵及口罩，免費和信眾結緣，歡迎民眾共襄盛舉。

民政局表示，此次法會除進行消災祈福儀式以外，也針對台南低收入戶發放白米、日常生活用品等民生必需資源，展現台南宗教團體積極投入公益慈善不遺餘力，善盡社會責任義舉，南市府希望透過這場宗教儀式，平定民心，並祈求疫情止步。

新冠肺炎，台南，黃偉哲

(中時 )