日本神戶大學感染學專家岩田健太郎在推特道歉。（圖／翻攝推特）

日本神戶大學感染學專家岩田健太郎18日登上鑽石公主號後，在個人的YouTube頻道上踢爆，船上環境惡劣、狀況悲慘，防疫一團混亂，引起各界關注。不料隔天出現大轉折，專家不但急刪影片，還在個人推特上發文道歉，網友揭露其中的暗黑原因是惹到「大咖」。

岩田健太郎踢爆船上防疫亂象後，日本厚生勞動省副大臣橋本岳也跳出來反擊，岩田健太郎是在他不知情的情況下，登上了公主號，身為現場主管的他並沒有同意；當他詢問登船理由時，岩田也沒有給出明確回答，因此被禮貌性地請下船。橋本岳不滿，岩田健太郎身為專家，竟用這種方式侵入正在檢疫中的船隻，讓他驚訝。

沒想到事件至今又出現轉折，岩田健太郎今天在個人推特上發文，對造成大眾困擾表示歉意，還把上傳YouTube的影片刪除，再度引起網友議論。由於橋本岳是日本前首相橋本龍太郎的兒子，因此許多網友認為，專家急刪影片其中有暗黑原因，紛紛回應「惹到官僚的兒子」、「這次岩田惹到大咖」、「日本鄉民已經把這個教授打成反日左派側翼了」、「日本文化來看，他的人生已經毀了」；不過也有人認為，岩田健太郎本來就不該擅自發表這些言論。

(中時電子報)