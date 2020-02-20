北市東門永康商圈臨沂街，因大量車潮與人流穿梭，導致路面加速老化、凹凸不平，工務局新工處耗資198萬元將道路翻新。（北市工務局提供／張穎齊台北傳真）

北市東門永康商圈名聞遐邇，經常吸引到國內外遊客前來品嘗小籠包、芒果冰等美食，而位在商圈內的臨沂街，因歷經大量車潮與人流穿梭，導致路面加速老化、凹凸不平，工務局新工處為改善道路，耗資198萬元將道路翻新，並一併減少人孔蓋數量，還給用路人順暢的交通空間。

新工處養護工程隊長張泰昌表示，臨沂街是鄰接捷運東門站、並串連仁愛路及信義路2條主要幹道的計畫道路，長期的車流人潮，使得巷道路面不平且老化情形嚴重，經三愛里長陳仁志及文祥里長李淑珍提案，由新工處辦理，更新長463公尺、寬6至7公尺、面積2469平方公尺的道路，總工程經費約為198萬元。

張泰昌說，臨沂街路寬較窄，且各式維生管線匯聚、人手孔蓋密集，所以一併減少人孔蓋，使得道路品質提升，更加順暢好行。

養護隊第3分隊長鄭復錦說明，臨沂街因貼近住家以及市場攤販，在辦理更新工程時，需協調攤商暫停營業，分隊也在施工前1周，要求施工單位於工區周邊張貼告示，並請當地里長協助宣導，施工期間常常遇到電力、自來水及瓦斯等管線障礙，影響施工進度，但仍逐一排除。

陳仁志指出，上次路面更新迄今已10餘年，除了路不平外，大雨過後常有積水情形，造成攤商及民眾不便，但如今已大大提升路面的平整度。李淑珍則說，很肯定新工處的努力，並贊同市府推動的「鄰里道路通行環境躍升計畫」。

(中時 )