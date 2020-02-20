全球瘋台灣手搖飲！繼中國之後，東南亞市場成了新戰場，而在越南的手搖飲市場，尤以薡茶店數最多。它如何以小搏大，在越南內需市場稱王？

台灣人1年喝掉10億杯手搖飲，龐大的茶飲市場，造就台灣「手搖飲王國」的美名。台灣茶飲讓日本人風靡，也讓歐美人士驚豔，這股風潮，近6年也吹進越南。在越南擁有逾350家店，勝過手搖飲龍頭六角國際集團在越南店數不到百家規模，崛地而起成為「越南手搖飲王」的是，發跡於台中一級戰區──逢甲商圈的薡茶，創辦人是65年次的許維翔。

目前薡茶在全球約有600店，其中越南逾350家，其次美國店數早超過百家，且不含正在簽約店數，而日本也逾10家，去年則在歐洲開設第一家店面。2019年薡茶營收約台幣4億元，雖僅是產業龍頭六角國際集團營收的10％，但稅後淨利率至少3成以上，則比六角約1成淨利率高。

「現在的越南年輕人敢於消費，走在路上，人手一支iPhone，就跟過去20年的中國一樣。」許維翔觀察，「這也因此造就了內需市場，目前在越南，平均賣出2杯手搖飲中，就有1杯出自薡茶。」儘管人均所得僅為台灣的十分之一，但買一杯近百元的珍珠奶茶卻一點都不手軟。

主攻加盟、當物料經紀人 是衝高淨利率的二大關鍵

薡茶的營運模式很簡單，主攻品牌加盟，營收來源是加盟金與原物料提供，公司甚至不設立存放物料的倉庫，「我是轉運站，物料廠商都在公司附近，要拚的是獲利。」許維翔在台中總部受訪時表示。

再轉往逢甲福星店，這是薡茶在台灣的第一家店。前頭是店面，轉到後面大門，一輛輛載重約40噸的卡車，正載滿原物料準備運往台中港，出貨到世界各國，甚至還遠至美洲多明尼加。

「中部是許多原物料的產區。」現任薡茶研發經理王盛豪指著一罐大包裝黑糖直言：「這是要銷往日本、無添加防腐劑。」一旁，我們也可見到馬口鐵罐包裝，內裝台灣生產的紅豆、芋頭，連古早味話梅都在輸送清單上。「我們有點像物料經紀人，原物料百分之百台灣生產或製作，貼上薡茶的品牌出口到海外。」王盛豪點出薡茶高淨利率的關鍵。

甚至，加盟主訂貨前要先付錢。「我只提供商標與原料，加盟主要管理好自己的生意，有原料才能做生意，所以要付現金。」許維翔說，「我甚至規定（公司）存貨不可超過50萬元，現金最大。」

(中時電子報)