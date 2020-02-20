新竹縣消保會恐涉弊 突遭廉政署搜索 14:342020/02/20 中時電子報 戴志揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新竹縣政府消費者保會委員會上午遭到廉政署搜索。（羅浚濱攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 法部部廉政署今(20日)上午突然無預警前往新竹縣政府消保官辦公室進行搜索，但搜索案由及目的均不願對外說明，不過大批廉政官與調查人員浩浩蕩蕩前往消保官辦公室，引起縣府人員人員側目及議論紛紛，新竹縣政府對於這項搜索行動不表意見。 據了解，新竹地檢署檢察官指揮法務部廉政署廉政官，上午突然前往縣府調查官辦公室進行搜索行動，但目前無法證實是何種案件，以及搜索對象，目前搜索行動仍在進行當中。新竹縣政府對此表示不方便發表示任何意見，僅表示會尊重檢調人員，一切由新竹地檢署發言。 (中時電子報) #搜索 #廉政署 #新竹縣政府 #辦公室 #進行 也許您會感興趣 推薦閱讀 通報電玩業者兼投資 前國稅局監察主任判撤職 07:182020/02/16 社會 美設新機構 督促陸執行經貿協議 04:092020/02/16 焦點新聞 美設辦公室 確保中美協議落實 04:092020/02/16 全球財經 第一階段 陸美貿易協議生效 互降關稅 04:092020/02/16 國際大事 女疑老公偷吃 裝監視器一看秒崩潰 15:472020/02/16 日常 一舉兩得 陸解除美國禽類產品禁令 04:102020/02/17 全球財經 抽椅害女同事坐空 女子賠25萬元換緩刑 18:172020/02/17 社會 高雄頂級商辦 吹防疫風 04:102020/02/18 產業．科技 隔離滿14天還得再等！日本今首度「全船採檢」鑽石公主號 18:512020/02/18 消費 全民拚防疫廉政署物資「顧條條」 16:302020/02/19 社會 社會熱門新聞 24例確診北部婦活動範圍曝光 愛唱卡拉OK、公園運動 - 社會 衛福部科長耍官威 遭判決記過懲戒 - 社會 沒去簽藥局被檢討 北市所長反彈：設兩個副所長幹嘛？ - 社會 蘆洲父子住家輕生亡 最後簡訊「錢下輩子再還」 - 社會 新竹縣消保會恐涉弊 突遭廉政署搜索 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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