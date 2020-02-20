法部部廉政署今(20日)上午突然無預警前往新竹縣政府消保官辦公室進行搜索，但搜索案由及目的均不願對外說明，不過大批廉政官與調查人員浩浩蕩蕩前往消保官辦公室，引起縣府人員人員側目及議論紛紛，新竹縣政府對於這項搜索行動不表意見。

據了解，新竹地檢署檢察官指揮法務部廉政署廉政官，上午突然前往縣府調查官辦公室進行搜索行動，但目前無法證實是何種案件，以及搜索對象，目前搜索行動仍在進行當中。新竹縣政府對此表示不方便發表示任何意見，僅表示會尊重檢調人員，一切由新竹地檢署發言。

(中時電子報)