大蒜麵包最近也熱銷，麵包店購買莿桐鄉農會的青蒜醬當抹醬，還買了青蒜研發新口味。（周麗蘭攝）

莿桐鄉農會生產的蒜頭精，品牌是「莿桐說的蒜」。（周麗蘭攝）

新冠肺炎讓蒜頭帶來銷路！疫情發生以來，莿桐鄉農會蒜頭精被搶購一空，正加緊加工中。台灣蒜頭採收期約清明節，蒜商通常在採收前才到產地下訂，今年蒜商提前到雲林產地下訂，雲林縣蒜頭產量占全台九成，其中莿桐鄉又占雲林三成。

莿桐鄉蒜頭產量占雲林縣三成，農會2005年開始加工製成蒜頭精，銷售量穩定，新冠肺炎爆發後，因蒜頭有增強免疫力的保健功效，訂單增加一倍。

莿桐農會總幹事張鈺萱表示，蒜頭精訂單從過年連續3周供不應求，新冠肺炎疫情意外締造莿桐鄉農會蒜頭精的第二春。

她表示，除了蒜頭精熱銷，蒜頭醬也爆紅，有一家麵包店因很多顧客詢問有沒有大蒜麵包相關的產品，他們找到莿桐鄉農會，買了青蒜醬和黑蒜，也想買新鮮蒜頭，想研發新產品讓大家更喜歡蒜頭！

台灣本土蒜頭的價格每年受進口蒜頭數量而波動，今年可望待價而沽！張鈺萱表示，台灣在清明節採收蒜頭，盤商會在採收前才會到產地下訂，距離清明節還有45天，今年一大批盤商已提前到產地下訂，都是受到疫情意外帶來的商機。

余姓蒜農表示，大盤商提早兩個月來田裡詢問是否要開始買賣了，今年比較搶市。市場攤販也表示，蒜頭買氣多了兩成，零售價目前每台斤約130、140元。

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(中時 )