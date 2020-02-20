無黨籍立委傅崐萁恢復黨籍案，因不符合程序引起黨內反彈，代理黨主席林榮德今天參加立法實務研討會前受訪表示，雖有少數人反彈，但他覺得應重視更多數人的意見，包含前黨主席吳伯雄、朱立倫，目前競逐黨主席的前副主席郝龍斌、藍委江啟臣、基層黨員、青工會等年輕人都贊成讓傅回歸藍營。他吐露，這兩天考紀會會研究如何完備後續程序。

立法院明天開議，國民黨提前在今天舉辦立法實務研討會；無黨籍立委傅崐萁並未現身，參選中常委的前立委高思博則到場拉票。代理主席林榮德準時抵達智庫，會前媒體關注傅崐萁黨籍回復案引起黨內反彈爭議。

對此，林榮德說，傅崐萁黨籍回復案爭議十幾年，這次也經過23位中常委連署，會議中也無異議通過，這是第一個前提。

林榮德指出，所謂少數人反彈，我們應該更重視多數人的意見。近十幾年來，前黨主席吳伯雄、朱立倫，以及國民黨主席候選人郝龍斌、江啟臣都支持傅崐萁回復黨籍案，此外，基層黨員與青工會等年輕人也贊成讓傅崐萁回歸國民黨。

林榮德說，因此，還是要按照黨的規定，只要把程序做好，應該是歡迎朋友回來，讓國民黨更壯大。

不過中央考紀會日前流會，程序尚未完備，林榮德強調，還是會經過考紀會審議程序。詢及是否在代理主席任內，也就是3月7日前讓傅崐萁順利回到藍營，林透露，這兩天考紀會會研究讓程序完備的應變方案。

(中時 )