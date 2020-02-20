挺第一線醫護人員，國泰人壽20日宣布，若是醫院或診所執業人員，且為國壽個人險保戶，在執行職務時，若不幸確診感染新冠肺炎，國壽將額外提供5萬元慰問金，讓守護台灣民眾健康的醫護人員治療無後顧之憂。

新冠肺炎疫情不斷升溫，金融機構也紛紛提供客戶各類紓困措施，壽險業多為醫療險保單擴大解釋，無論新舊保單都將法定傳染病納為保障範圍，不會主張舊保單除外不保。

同時保戶若不幸確診罹患新冠肺炎，大部分壽險公司都有提供保費緩繳3到6個月，若有保單貸款，利息亦可緩繳3到6個月；國壽部分則是對罹患新冠肺炎的保戶，提供保費、保單貸款利息及房貸本息緩繳3個月，同時理賠醫療預付金，全台九家醫院甚至可以直接用理賠金抵繳住院費用，讓保戶不用籌措現金。

這次則是增加若是國壽個人險保戶，且是第一線醫療人員，在執行勤務時不幸感染新冠肺炎，國壽將提供5萬元的慰問金，讓這些醫護人員醫療更無後顧之憂。

國壽也提醒國人，新冠肺炎疫情持續蔓延，除了勤洗手、戴口罩，建立層層防護外。在積極防疫的過程中，除了要注意身體狀況外，也別忘檢視自身保障是否完善，且到底保障要多少才算足夠？國壽與學界合作開發的「幸福保障七彩盤」，只要輸入相關數據，即可檢視每個人的保障充足與否，同時可以輸入家人的資料及保障額度，即可產出家庭保障的完整分析報告，掌握全家人的保障缺口。

而與新冠肺炎最相關的就是醫療險，如住入負壓隔離病房、相關的醫療支出等，都可透過實支實付、住院日額等相關保單，提供一定的經濟支柱。

(工商 )