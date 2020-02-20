大陸武漢新冠肺炎疫情近期出現減緩，但確診、病死人數仍持續攀升，「美國疾病管制與預防中心（CDC）」更提醒美國公民，中國大陸、日本已進入社區傳染階段，至於「為何武漢的疫情比湖北全省都多？」陸官媒人民日報也製作一張圖解釋。

陸官媒 人民日報 製圖。(圖/翻攝自 人民日報微博)

據陸官媒人民日報今(20日)在社群平台微博PO出一張圖解釋，「為何武漢的疫情高於湖北全省？」，內容提到，在各市、區的新增確診病例，有些經過二次統計後是核減的，

報導也指出，將全省新增肺炎病例=每個市(州)新增冠狀肺炎確診病例相加(如果是核減則為相減)。

(中時電子報)