林女（中）遇到詐騙集團的交友感情詐騙，到銀行要匯款，員警及行員及時勸阻。（保七提供／陳淑芬台中傳真）

全球升溫的新冠肺炎疫情，成為詐騙集團的新手法？30歲單身林姓女子的網路情「MR.Cheng」，自稱是香港人，還秀出大肌身材猛男照，以甜言蜜語擄獲林女芳心。「MR.Cheng」向林女指稱因疫情管制，導致他收入大幅減少，要商借新台幣15萬元應急，林女不疑有他到銀行匯款，所幸，行員及員警察覺有異，及時勸阻。

詐騙集團手法推陳出新，連全球延燒的新冠肺炎疫情也用上了，保七第一大隊20日表示，日前阻攔第一件以假藉「新冠肺炎疫情」作為詐騙藉口的網路交友感情詐騙案件。

林女2月28日上午到台銀斗六分行，要辦匯款到香港，不斷低頭滑手機，引起銀行人員注意通報保七，員警會同行員趨前關心了解。林女指稱，錢是要匯給從小就認識的朋友，堅持沒有被騙。

經員警及行員耐心的關心探詢，林女才娓娓道出，她在遊戲網站認識香港人「MR.Cheng」，雖兩人並未見面，但是對方溫柔體貼，讓她很信任。「MR.Cheng」日前訴苦說，因為新冠肺炎疫情管制影響，導致收入大減，要借15萬元應急，等疫情過後，生活工作穩定，就會還錢。

經員警與行員解釋說明，林女才恍然大悟原來是遇上詐騙集團的網路交友詐騙，感謝員警及行員的勸阻，讓她保住辛苦錢。

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(中時 )