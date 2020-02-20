俄羅斯駐日本大使館今天表示，鑽石公主號郵輪上又有2名俄籍人士確診感染武漢肺炎。這艘郵輪目前停靠在日本橫濱港進行隔離。

大使館在社群媒體發布貼文指出，這2名俄國人很快就會被送往醫院。新增案例使鑽石公主號上感染武漢肺炎的俄國人增至3人。

鑽石公主號是中國境外最大的武漢肺炎病例集中地，日本媒體今天報導已有兩名乘客死亡，還有29人病況嚴重。

鑽石公主號為嘉年華集團（Carnival Corporation）所擁有，郵輪3日抵達橫濱後便遭到隔離。

(中央社)