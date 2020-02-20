俄駐日使館：鑽石公主號又有2俄國人染武漢肺炎 14:482020/02/20 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯駐日本大使館今天表示，鑽石公主號郵輪上又有2名俄籍人士確診感染武漢肺炎。這艘郵輪目前停靠在日本橫濱港進行隔離。 大使館在社群媒體發布貼文指出，這2名俄國人很快就會被送往醫院。新增案例使鑽石公主號上感染武漢肺炎的俄國人增至3人。 鑽石公主號是中國境外最大的武漢肺炎病例集中地，日本媒體今天報導已有兩名乘客死亡，還有29人病況嚴重。 鑽石公主號為嘉年華集團（Carnival Corporation）所擁有，郵輪3日抵達橫濱後便遭到隔離。 (中央社) #鑽石公主號 #鑽石 #武漢 #肺炎 #武漢肺炎 也許您會感興趣 國際熱門新聞 問題大了！韓宣佈新冠疫情進入社區傳播階段 - 國際 新冠肺炎社區傳播 美CDC指台日韓等入列 - 時事 威脅人類！AI性機器人滿足這怪性癖 專家呼籲要管制 - 國際 首例！鑽石公主號 2病患死亡 - 國際 英性癮女睡遍130男 21歲生日禮物送自己「一日床戰4猛男」 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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