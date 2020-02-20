新竹縣政府傳遭搜索 疑與多年前建案有關 14:512020/02/20 中時 莊旻靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新竹縣政府20日傳出遭到搜索。（莊旻靜攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新竹縣政府20日傳出遭到搜索，疑為新竹地檢署指揮法務部廉政署，搜索包含新竹縣政府消保官辦公室、環保局等4個單位，並帶走多人了解狀況，疑似與3年前的建案有關。 縣府表示，目前尚不知搜索原因，全案由檢調單位調查中，也不便透露相關內容。新竹地檢署也仍在釐清案情。 (中時 ) #搜索 #縣政府 #新竹縣政府 #新竹縣 #地檢署 也許您會感興趣 推薦閱讀 竹縣焚化爐公聽會 臨時喊卡 04:102020/02/16 地方新聞 司法官新血赴南庄山區 實地學查辦山老鼠工作 10:442020/02/16 社會 苗栗學習司法官 學抓山老鼠 04:102020/02/17 地方新聞 新竹縣耗資2.1億打造首座「綜合社會福利館」 11:412020/02/17 生活 花姓女子居家檢疫竟失聯 警方在新竹縣尋獲帶回台南 19:082020/02/17 政治 居家檢疫還趴趴走 嘉義地檢：涉及刑責就辦 15:552020/02/18 社會 基亞財務長涉炒股套利 50萬元交保 19:592020/02/19 社會 無人機適飛點 竹縣請民眾建議 01:332020/02/20 地方新聞 令人心痛！竹縣一幼教外師涉管教不當 男童上臂滿滿瘀青 10:452020/02/20 社會 新竹縣消保會恐涉弊 突遭廉政署搜索 14:342020/02/20 社會 社會熱門新聞 24例確診北部婦活動範圍曝光 愛唱卡拉OK、公園運動 - 社會 衛福部科長耍官威 遭判決記過懲戒 - 社會 沒去簽藥局被檢討 北市所長反彈：設兩個副所長幹嘛？ - 社會 蘆洲父子住家輕生亡 最後簡訊「錢下輩子再還」 - 社會 新竹縣消保會恐涉弊 突遭廉政署搜索 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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