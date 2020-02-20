新竹縣政府20日傳出遭到搜索，疑為新竹地檢署指揮法務部廉政署，搜索包含新竹縣政府消保官辦公室、環保局等4個單位，並帶走多人了解狀況，疑似與3年前的建案有關。

縣府表示，目前尚不知搜索原因，全案由檢調單位調查中，也不便透露相關內容。新竹地檢署也仍在釐清案情。

(中時 )