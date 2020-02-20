演藝圈中超時、超量工作似乎成了常態，3年前孟庭麗就曾被家人指過勞死，去年高以翔半夜低溫錄影時猝死，也指向超量工作。韓國電影《寄生上流》在奧斯卡大放異彩，外界探究主因時，卻意外發現導演奉俊昊堅持不超時工作，竟也能拍出如此傑作。

奉俊昊社會系畢業導演愛拍社會亂象

50歲的奉俊昊所拍攝的作品常反映社會與人性亂象，2003年的《殺人回憶》改編自華城連環殺人案，當年吸引500萬人觀賞，之後的《末日列車》、《駭人怪物》等，在在都引發話題，而他延世大學社會學系畢業的背景，也成為他拍攝社會亂象題材的養分。

奉俊昊曾被問到拍攝靈感的來源是什麼？他透露主因應該是自己盡量保持生活簡單、不複雜，自己常做的事就是喝咖啡、寫作和觀察人群，不常跟太多人碰面，他比較不喜歡沒意義的社交生活，反而更注重自己的創意是否獲得發揮，過去他和哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）曾合作，最後妥協於對方公司的剪輯意見，之後他便偏好自由度高的影視合作公司。

去年《寄生上流》在坎城影展嶄露頭角後，奉俊昊接受韓媒專訪，透露了自己成功的其中之一秘訣是堅守工時，韓國戲劇電影圈跟台灣一樣也常有過勞狀況令人詬病，為此他和劇組及演員在拍攝前會簽定標準工作公約，訂下工作時間、加班津貼等，對加班成常態、被稱為「地獄朝鮮」的韓國社會中更屬難能可貴。

奉俊昊回韓國後受到青瓦台邀請慶功。（圖／達志影像）

難得一見演藝圈標準工時的模範生 竟拍出奧斯卡

據勞動部去年公開的國際勞動統計資料，台灣就業者平均每年工時達2033小時，超過韓國2005小時，僅次於新加坡的2330小時，成為亞洲第二，而韓國正好在2018年在勞動法創下14年來的最大改革，將每周標準工時從68小時縮短到52小時，除了希望減少上夜班或加班，也希望藉此帶動消費。

奉俊昊拍攝時堅守標準工時。（圖／達志影像）

奉俊昊也說，自己先前在美國拍攝《末日列車》、《玉子》時，實際體驗了當地對規定工時的嚴格態度，認為有其可行之處，希望能從自己的劇組做起，掌控工作時間與強度，因此在拍攝《寄生上流》期間，奉俊昊便遵照著每周工作52小時，不得超時的規定。

而《寄生上流》在奧斯卡成為最大贏家後，不僅被南韓總統文在寅邀約到青瓦台慶功，也確定開拍「美劇版」，要揭露因電影篇幅限制沒說的秘密，例如朴敘俊演的家教不僅和富豪女兒有感情糾葛，和曹如晶飾演的貴婦太太也有微妙關係，被辭退女管家為何知道有地下室？前屋主和女管家的關係？都會在劇集中一一曝光，而「浩克」馬克盧法洛、「古一法師」蒂妲史雲頓都傳可能會是美劇版的選角之一。

奉俊昊回韓後對建紀念館提議沒多大興趣。（圖／達志影像）

成為韓國之光反應超酷

而奉俊昊先前拿著奧斯卡獎光環加持榮譽回國，近日他和劇組出席記者會分享鍍金心得，有媒體表示，日前有政治人物建議要在奉俊昊老家大邱建利電影街、紀念館，甚至有意替奉俊昊豎立紀念銅像，奉俊昊聽聞後不以為然，淡然表示：「希望等我死後再說」，可見名導幽默又逗趣一面。

Breanna Gray的折披薩盒影片因《寄生上流》走紅。（圖／翻攝自Breanna Gray Youtube）

外一章～ 靠著影片大紅的網紅

此外，跟著《寄生上流》走紅的，還有曾在片中出現的Youtuber Breanna Gray，她本來是加拿大一位披薩店的職員，因在網上分享一支快速折披薩盒的影片，引起奉俊昊注意，並引用到片中成為男主角宋康昊一家，為賺錢打工觀摩的影片，Breanna Gray所拍攝該支50秒影片，也因《寄生》走紅，創下破150萬次點閱。

Breanna Gray接受外媒專訪時，曾還原授權影片的經過，她某天接到《寄生》劇組的授權邀請，對方簡單描述了之後會使用在片中的方式，她覺得很酷就開心答應了，沒問太多，直到後來才知道導演是她喜歡的《末日列車》導演奉俊昊，Breanna Gray因此也拿到一些酬勞，但詳細數字多少她不願說，只表示很滿意，「They were good about it」。

一部《寄生上流》讓南韓創下奧斯卡多項紀錄的背後，其實有著一些比影片更精彩的故事，隨著影片繼續上演著。

(中時電子報)