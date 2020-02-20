發生在本月17日的女子遭男友殺害棄屍案，新竹市警1、2分局組成專案小組，鍥而不捨積極追查，接獲通報失蹤案後不到1天即宣布偵破，並尋獲被害者遺體，市長林智堅予以高度肯定，20日指示警局長鄧學鑫代表頒發獎金鼓勵。

市警局長鄧學鑫指出，此案在被害人子女通報失蹤後，市警局立即組成專案小組全力偵辦，循線追查至雲林縣，並於24小時內緝獲林姓嫌犯。

員警高敏感度且鍥而不捨的追緝精神，獲市長林智堅高度肯定，鄧學鑫今天上午代表慰勉並至東門派出所頒發獎金，警友會也肯定警察同仁人溺己溺、設身處地，積極為民服務精神發給加菜金，共同鼓勵同仁。

林智堅表示，這次案件處理過程中，警察同仁設身處地、體察民意、反應機敏、行動迅速，展現冒險犯難、團隊合作的精神，保護民眾生命、財產安全，讓市民安心生活。

鄧學鑫則指出，新竹市警察局平日不論受理刑案或是失蹤協尋案，皆以同理心，體察民眾感受，主動積極、注意細節，見有異狀立即成立專案小組，此次事件整個團隊更是循線追至雲林及桃園山區，在有限的資訊中找出犯嫌與證據，展現警察積極執法為民服務的精神。

＃新竹市警局 ＃情殺 ＃棄屍

(中時 )