北市萬大路某巷居民，日前發現入夜之後，一群人鬼鬼崇崇在角落聚集，疑似在交易毒品，最近變本加厲，直接在大白天碰面交貨，居民忍無可忍向警檢舉，萬華警方循線追查，15日逮捕陳男為首的8人販毒集團，起獲安非他命、K他命等毒品，全案依毒品罪送辦。

警方指出，萬大路某巷原本單純寧靜，但有居民發現，半年前入夜後，開始有不明人士進進出出，甚至還有人在路口把風，行跡鬼崇可疑，居民頗受困擾。

最近這群人益加囂張，有時大白天就相約碰面，疑似進行毒品交易，有居民決定裝置監視器，再將相關物證交給警方處理。

萬華警分局獲報後循線追查，發現歹徒一開始是將毒品放在特定未鎖好的機車機車置物櫃內，再由購買者自行取走，但後來變成直接面交，日前一舉逮捕陳姓主嫌為首的8人販毒集團，查扣8包安非他命及K他命、分裝袋、注射器等證物，全案依毒品罪移送法辦。

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(中時 )