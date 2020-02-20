高中職以下學校將於25日開學，校園防疫措施面臨考驗，台中市政府教育局20日下午召開「校園防疫說明會」，市長盧秀燕宣示全市高中職以下公私立學校將於23日前完成消毒，市府並將加碼發送國小以下學童每人2片口罩，呼籲校長們以愛心、耐心處理防疫工作。

盧秀燕表示，日前有善心人士送給市府一批口罩，但因其中多為兒童用口罩，市府決定開學後全面發送給台中市國小以下學童、每人可領取2片，也就是說，學童除可依中央規定領取每周4片口罩，還能另外領取2片帶回家。

教育局長楊振昇指出，下周開學後，學生必須量測體溫後才進入校園，此執行措施將仰賴家長、每天早上幫孩子量測體溫並簽名，若學生未持簽名條、則必須在校門前量測額溫，額溫溫度37.5度為標準，超過者需量測耳溫、超過38度者將要求帶回送醫。

此外，針對中央規定每班1人確診、每校有2人確診新冠病毒者必須停班停課，盧秀燕強調，雖有部分縣市有其他停課標準的意見，但基於中央、地方步調要一致，台中市會配合中央標準施行。若未來台中市有班級或學校停課者，教育局說，將透過網路授課方式解決學習問題。

(中時 )