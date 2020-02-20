宜蘭市的老商號推出「口罩外套」、提升免疫力的「中藥草包」等防疫商品 。（宜蘭市公所提供／胡健森宜蘭傳真）

新冠肺炎疫情嚴重威脅國人健康，各方人馬都在尋找防疫的方法，擁有許多中藥行、布行等傳統老商號的宜蘭市北館市場也與宜蘭市公所合作，發揮店內的商品特色，推出不同的防疫商品，希望讓民眾藉以增強自身免疫力，同時取得更多的防疫裝備。

新冠肺炎疫情讓人聞之色變，宜蘭市公所為了安定人心，同時引導民眾以正確的方式提升免疫力，之前已透過發放「防疫袋」、以及教導民眾食補藥膳烹飪，頗受市民歡迎。

市公所進一步與北館市場老商號們合作，推出更多的防疫方法，對於口罩供應不足問題，像是「源春布行」如今提供了客製化的「口罩外套」，藉以延長口罩的使用壽命；另外，「大明中藥房」則提供具有潤肺止咳、清熱利咽的多款中草藥包，都是屬於能增強自身免疫力的防疫良方。

宜蘭市長江聰淵表示，防疫戰略除了戴口罩、勤洗手及少去密閉式公眾場所，自身免疫力的提升更為重要，維持正常的生活作息，避免熬夜及從事適量運動，也都有助於增強免疫系統，希望大家都能平安健康。

(中時 )