台中市政府投入總經費65億元，規畫在北屯區「文中小6」預定地興建台中巨蛋體育館，不僅可舉辦各式球類及國際級賽事，更能作為大型表演場地及藝文娛樂活動場地。住宅處表示，台中巨蛋工程案採委託規畫設計監造技術服務案辦理，於19日上網公開招標，歡迎國內、外優秀建築團隊踴躍投標，創造台中城市亮點。

住宅處表示，台中巨蛋體育館基地面積約6萬9600平方公尺，未來可容納1萬5500位觀眾席，打造符合籃球、排球、羽球、網球、五人制足球及技擊類運動等國際級、專業標準型的運動賽事場地，以及可售票1萬3000座票席位以上的藝文娛樂及大型演唱會多功能表演場所。

住宅處說，本案總經費65億元，採「委託規畫設計監造技術服務案」辦理，服務費用為建造費用之6.2％，為徵選優秀專業規畫設計團隊，分別於今年1月7、8日分別在台中及台北舉行說明會，說明兩階段公開競圖、評選作業方式，第一階段採書面審查，取5名進入第二階段評選，第一名優勝團隊取得議約權，另外四名入圍者均可獲得入選獎勵金。

住宅處強調，本案投標團隊組成除依《建築法》相關規定外，須以國內開業建築師事務所為代表廠商，並鼓勵結合國外專業廠商共組團隊參與；另開放聯合承攬，相關招標文件已於2月19日在政府電子採購網公開招標，3月31日截止收件、4月1日開資格標，預計工程於111年動土、115年完工。

(中時 )