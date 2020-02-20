近期因新冠肺炎疫情無解，多項農畜產品銷路受阻，包含花卉、雞、鴨等產業團體都對前景感到憂心，農委會今天表示，已在本月預先盤點疫情對農業部門所造成的可能影響，並啟動完整應對措施，目前農產品的價格仍穩定，呼籲農漁業者與消費者放心。

農委會表示，新冠肺炎疫情造成短期消費行為下降，已在2月6日邀集各縣市政府與產業團體，務實檢討農禽產品全年生產目標，針對土雞、肉鴨分別減產1000萬隻、300萬隻，經產業界自主性調節後，土雞價格已從春節前的每斤35元上漲至43元，肉鴨價格也維持在41元水準。

花卉部分，根據國內5大花卉批發市場資料，今年元旦至昨天為止國產切花交易量為956萬把，雖然較去年同期減少107萬把，但均價每把67.2元則較去年同期增加10.7％，由於國內花卉需求多集中於年節、清明等節慶與祭祀需求，因此年節後市場需求減少，尚屬正常，3月主要外銷市場日本將逢民俗掃墓節，屆時預估需求將再增加。

對於因疫情影響外銷受阻的產品，農委會強調已加強分散及拓展海外市場，其中包含鳳梨、釋迦、石斑魚、午仔魚都提供海外市場拓銷補助，增加業者外銷誘因，另外也將於日本、新加坡、馬來西亞及穆斯林市場舉辦拓銷活動，開發新興市場。

農委會指出，因應春節後消費需求降低，將加強電子商務網購平台的銷售，已在2月13～14日舉辦農漁畜產品大型媒合會，媒合供貨農民團體與電商平台合作，另針對花卉產業推動花心陪伴傳遞愛網購宅配活動，增進消費量。

除因應產銷措施外，農委會表示亦提供總額度68億元之優惠利率貸款，協助受疫情影響之農業相關業者紓困所需資金，優惠利率0.79％到1.68％；舊貸戶還款困難者，亦可申請延期還款。

(中時 )