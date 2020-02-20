因應新冠肺炎疫情不只未降溫且有升溫跡象，2月25日開學在即，各校開啟防疫大作戰，繼昨天邀集各區中心學校校長代表針對「上學期間」、「訪客到校」等不同情境做體溫量測實際演練，今起３天於各分區辦理共9場學校實際演練，供各校觀摩辦理，因應實際狀況修正流程，為迎接開學日做好準備。

目前大校反映擔心上學尖峰時間量測體溫會造成交通打結，另外也擔心學童發燒、家長未必能第一時間接走，各校因應防疫也增派人力進行分道分流防疫作為，招募人力不無壓力。

教育局長鄭新輝說，目前已制訂「校園防疫須知」及「防疫手冊」，明列校園應有防疫措施作為，內容包含防疫組織建立、學校師生追蹤、防疫物資整備、校園環境管理、校園門禁管制、強化衛教宣導、緊急通報作為等七大項措施，並訂定相關標準作業流程供學校遵循。

教育局表示，開學後相關防疫措施如出入口管制量測體溫、每日進行環境清潔消毒、落實教職員工生「生病不上課不上班」等。每日學生到校，將分道分流進行體溫量測，如有疑似發燒學生則由護理師接續複檢及後續處理。

校外人士若有進入校園之需要，也要配合校門口測量體溫並配戴口罩，並至訪客會談區，不可直接進入辦公區或教學區。

目前學校額溫槍除了各校自備以外，教育局已每9班增補1支，加上後續教育部撥補之額溫槍，預估各校至少每5班會有1支額溫槍，校方也將結合導護人員、志工及行政人員量測學生體溫，可加快測量體溫作業。

新冠肺炎，台南

(中時 )