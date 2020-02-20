美國證券交易委員會（SEC）於美東時間19日表示，在新冠肺炎疫情對中概股造成的商業風險日益增大之際，正在推動四大會計師事務所加強對在美上市中國公司審計工作的內部控制。

路透報導，SEC為審查中概股的審計工作與中國當局進行長達十年的角力。SEC會計監管部門「美國上市公司會計監管委員會」（PCAOB）表示，目前仍無法獲取關鍵資料。

SEC於美東時間19日指出，一直在向幾家大型會計師事務所（為約140家中概股提供審計服務）施壓，以確保上述事務所仔細審查中概股是如何管理與披露風險。SEC同時要求事務所密切關注肺炎疫情對審計品質的影響，因肺炎疫情造成中國、香港的人員無法正常上班。

美國SEC主席Jay Clayton在和會計委員會主席的聯合聲明稱，「在事件發展過程中，發行人如何計劃並對事件作出回應對投資決策至關重要，我們督促發行人與審計委員會和審計人員一起，確保財務報表，審計與審查過程在合理範圍內盡量做到無懈可擊」。

Jay Clayton於美東時間19日表示，對於那些因新冠肺炎疫情導致業務受干擾，無法按計劃向監管機構提交經正常審計的資訊披露文件的公司，SEC將給予一定的靈活性，「工作人員將決定是否向受影響各方提供額外指導，並適當放寬要求」。Jay Clayton指出，「放寬要求可能以個案或普遍適用的方式實施，視具體情況而定」。

(工商 )