TPK -KY宸鴻科技（3673）公告2019年第四季自結營運成果。本季自結合併營收為369.5億元，自結稅後虧損為9800萬元，稅後稀釋每股虧損為0.24元。2019年全年營收達1,366.1億元，稅後淨利為2.1億元，稀釋後每股淨利為0.51元。

第四季自結合併營收為369.5億元，較上季減少7.8%，亦較去年同期減少13.4%，主要係因新舊產品轉換影響。第四季營業毛利為6.5億元，較上季16.8億元大幅減少，主要係季節性因素及提列部分生產設備資產減損損失約8.2億元。本季營業毛利率為1.8%，較上季4.2%減少。如排除一次性資產減損損失，第四季營業毛利為14.7億元，營業毛利率約4.0%。

在銷售成本結構方面，因營運規模縮減，第四季原物料及人工成本金額分別為309.5億元及新台幣20.5億元，分別較第三季下降7.7%及6.4%。隨著部分廠房及設備折舊年限到期，第四季折舊攤提費用由上季18.4億元降為17.0億元，佔營收比率為4.6%，與前季相當。

第四季營業費用由上季12.1億元減少至11.0億元，係因營業規模略減而等比例下降，故營業費用佔營收比重維持約3%，與上季及去年同期相當，同為歷史新低。本季淨利息費用自第三季約5,200萬元減少至4,100萬元左右。由於人民幣兌美元升值，第四季認列外幣兌換損失約5,500萬元。第四季稅後稀釋每股虧損約新台幣0.24元，惟排除一次性資產減損損失影響後，則本季稀釋後每股淨利為新台幣1.77元。

回顧2019年，TPK在各主要產品的市場份額上持續成長，穩固公司於觸控產業之市場領導者地位。即使面對主要客戶產品轉換調整而有營收下滑之疑慮，公司仍藉由大幅提升平板電腦市佔率來消弭客戶產品線調整對營收造成之影響。2019年全年自結合併營收為1,366.1億元，較前一年度成長20.4%。全年總出貨量約為1.7億，較2018年成長約11%。

儘管市場競爭激烈，且提列一次性資產減損損失，公司全年營業毛利仍達47.4億元，較去年42.1億元略增。2019年在營收成長的同時，也因成本控管得宜，使全年營業費用率為3.4%較2018年的3.9%下降。此外，2019年淨利息費用為幣2.4億元，較2018年1.8億元增加，主要係因適用IFRS16租賃負債相關規定，致租賃負債產生攤銷利息費用約7,900萬元。2019年全年稀釋後每股淨利為0.51元，排除第四季之一次性資產減損損失影響，則全年稀釋後每股淨利達2.51元。

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