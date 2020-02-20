新冠肺炎持續延燒，新加坡為大陸之外確診人數最高的國家之一，19日確診病例累計達84例；被譽為「新加坡國寶」的陳潔儀，20日發表抗疫歌曲〈TOGETHER〉，陳潔儀說：「看到不少國人搶購物品的新聞，對於大家的恐慌我開始擔憂，在想我能做些什麼安慰或鼓勵國人？剛好當時邀我用歌聲支援大家，我認為這是我能力範圍內能出的一份力。」

她表示在全球對抗新型冠状病毒的此時，民眾內心恐慌、焦慮是必然的，「但我們是否可以團結，暫緩過於焦慮的心情、舉止，在照顧自己健康衛生的當下，也勿忘了互相扶持，保持關愛及感恩的心」，她向前線醫護人員，以及任何為抗疫工作付出的人致上敬意，「他們都好勇敢！這些偉大的付出者值得我們尊敬，鼓勵及感激」。

陳潔儀7日受邀與當地組合歌手「夢FM」（前稱夢飛船）合唱重新改編的〈TOGETHER〉，當天正好是新加坡政府，將疾病應對系統調至橙色級別，陳潔儀說：「那天看到不少國人搶購物品的新聞，對於大家的恐慌我開始擔憂，正在想我能做些什麼來安慰或鼓勵國人，剛好接到邀約請我用歌聲來支援大家，這是我能力範圍可以盡到的一份力，很開心參與。」對於前線醫護人員的努力，陳潔儀說：「他們工作時間本來就很長，現在更危險，謝謝你們的付出，很多人在為你們祝福祈禱，你們並不孤單，我們以你們為傲！」

此外，星國雙胞胎歌手By2日前也以新歌〈等你回家〉致敬抗疫鬥士，她們在微博發文：「〈等你回家〉送給所有前線抗疫戰士們，不論身在何處，總有人會為你亮燈。」姊妹倆的母親一月初因脊椎出現腫瘤，緊急開刀動手術，讓By2度日如年，連除夕夜都是在醫院陪媽媽度過；By2媽近日情況較為穩定，經過這次難關，By2坦言：「曾經煩惱工作的事已經不重要，眼前最重要的人，家人才是第一。」

(中時 )