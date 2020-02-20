TPK-KY(3673)公布108年第4季財報，單季合併營收為369.5億元，季減7.8％，年減13.4％，主要因新舊產品轉換影響，稅後虧損0.98億元，每股虧損0.24元。2019年全年營收達1,366.1億元，稅後淨利為2.1億元，每股淨利為0.51元。

TPK-KY宸鴻第4季營業毛利為6.5億元，較上一季16.8億元大幅減少，主要季節性因素及提列部分生產設備資產減損損失約8.2億元；營業毛利率為1.8％，較第3季4.2％下滑。如排除一次性資產減損損失，第4季營業毛利為14.7億元，營業毛利率約4.0％。

在銷售成本結構方面，因營運規模縮減，第4季原物料及人工成本金額分別為309.5億元及20.5億元，季減7.7％及6.4％。隨著部分廠房及設備折舊年限到期，折舊攤提費用由第3季18.4億元降為17.0億元，占營收比率為4.6％。

第4季營業費用11.0億元，主要因營業規模略減而等比例下降，故營業費用占營收比重維持約3％，與上季及去年同期相當，同為歷史新低。第4季淨利息費用自第3季0.52億元減少至0.41億元，由於人民幣兌美元升值，第4季認列外幣兌換損失約0.55億元，第4季每股虧損約0.24元，惟排除一次性資產減損損失影響後，則第4季每股淨利為1.77元。

2019年宸鴻在各主要產品的市占率持續成長，面對主要客戶產品轉換調整而有營收下滑疑慮，公司表示，藉由大幅提升平板電腦市占率來消弭客戶產品線調整對營收造成影響。2019年全年合併營收為1,366.1億元，年成長20.4％，全年總出貨量約為1.7億片，較2018年成長約11％。儘管市場競爭激烈，且提列一次性資產減損損失，公司全年營業毛利仍有47.4億元，較2018年42.1億元增加。因成本控管得宜，全年營業費用率為3.4％，較2018年的3.9％下降。此外，2019年淨利息費用為2.4億元，較2018年1.8億元增加，主要因適用IFRS16租賃負債相關規定，致租賃負債產生攤銷利息費用約0.79億元，全年每股淨利為0.51元，排除第4季一次性資產減損損失影響，全年每股淨利2.51元。

(時報資訊)