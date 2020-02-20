在新型冠狀病毒（COVID-19）疫情緊張的情況下，民眾戴口罩、用酒精做消毒等防護措施是普遍的日常。Ford提醒用車人，車室空間的清潔維護也關係健康，特別是抵抗力較弱者更需注意。在基本的整理、消毒外，汽車空調系統的效果與壽命，其實影響呼吸道病癥甚之，民眾可透過全方位的車室清潔，維護用車人的呼吸道健康。

根據美國環境健康雜誌的非營利組織The International Center for Technology Assessment（CTA—科技評鑑國際中心）調查顯示，車內一氧化碳及懸浮微粒等污染物質的含量均較車外高，平均高達10倍，特別是身處於都市人口與車輛密集的環境下，汽車乘客容易暴露於嚴重污染的環境中，進而造成人體呼吸道系統發炎，與心肺相關的致死率會提高約6%，危險程度更甚於二手菸。

特別需留意的是，汽車空調系統時間一長，濾網吸附髒污趨於飽和，造成過濾效果下降，更甚者反而加重車內空氣混濁；此時若使用者自行將濾網拉出清潔，例如：以水源沖洗或是水槍清潔，恐使粉塵顆粒更深入濾網，造成反效果。正確的做法應是前往具有原廠認證的專業服務廠更換有相關認證的空調系統產品，以維護車室空氣品質。

在車室空調系統以外，Ford建議車主可針對頻繁接觸的車輛部件定期進行清潔與消毒，例如：車內外門把、安全帶、方向盤與排檔桿、中控台上的各項按鍵等。

(時報資訊)