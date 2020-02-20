行政院農業委員會為加強產銷履歷鳳梨行銷，特與台灣家樂福辦理「快樂鳳梨」行銷。副主任委員陳添壽說，台灣鳳梨產期從南台灣的屏東開始，在2月下旬即陸續進入產期，鳳梨含豐富的營養成分如纖維質、膳食纖維、鳳梨蛋白、糖類、碳水化合物、及含多種有機酸、氨基酸、維他命 A、B、 B1、B2、C及多種礦物質；另外，鳳梨除了鮮食，也可用來製作果醬、入菜、煮湯、沙拉，食用多元化。「快樂鳳梨」行銷活動在全國家樂福106家分店都可以買得到，現場有豐富的鳳梨料理展示、現切鳳梨品嚐，讓國人食當季、享當季。

全台家樂福106家店 產銷履歷鳳梨備貨充裕

陳添壽指出，台灣家樂福於1987年由法國家樂福集團和統一企業成立，並在1989年第一家家樂福量販店於高雄大順店開幕，33年來在台灣已展店106家，已經成為國人購買柴米油鹽醬醋茶等民生必需店主要去處。

鳳梨目前正值產季，消費者可趁鮮品嚐，選購鳳梨時可參考臺南區農業改良場提供的鳳梨選果小訣竅：1.大小及外觀：約1.2～1.8公斤(2～3台斤)，果實結實飽滿呈圓筒狀，果目平展無裂縫及碰傷，冠芽大小適中無萎黃，果柄切口小且新鮮者為佳。2.色澤及香味：果皮亮澤且轉色金黃，早春挑選轉黃2／3以上者，酸度較低，入夏氣候變熱，挑選轉黃1／3～2／3即可，果實以散發濃郁香氣者為最佳。3.彈指神功：行家用手指輕彈果實，聲音清響者稱為鼓聲果，其肉質細緻且耐貯放，轉黃程度越高，甜度及風味越佳，是購買的首選。

鳳梨營養價值高 食用多元

陳添壽進一步說明，鳳梨富含維生素Ａ、Ｂ、Ｃ及礦物質等，且果肉鮮美、纖維多、肉質細緻多汁、糖度高，風味及口感甚佳。另外鳳梨除了鮮食也可來用來製作果醬、入菜、煮湯、沙拉，食用多元化，目前正是嚐鮮好時機，消費者可在各大通路多加採購。

(中時 )