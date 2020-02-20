知名內衣品牌「維多利亞的秘密」（Victoria's Secret）控制權可能被出售。買家將是私募基金，估計賣價約11億美元。

《華爾街日報》援引知情人士的說法稱，內衣品牌「維多利亞的秘密」(以下簡稱：維秘)的母公司L Brands Inc.即將與私募股權公司Sycamore Partners達成協議，前者將把維秘的控制權出售給後者。該筆交易對維秘的估值為11億美元。這位人士還表示，Sycamore Partners有望收購維秘55%的股份，L Brands保留45%的股權，並保留Pink品牌系列。此外，Sycamore Partners還計劃將維秘進行私有化，交易最早可能在美東時間本週四宣佈。

維秘是全球知名的內衣品牌，以其性感的形象和「天使」超模聞名，長期主導著美國的內衣市場。但近年來，維秘公司卻面臨著銷量下滑的危機，部分消費者轉向了更提倡舒適和包容性的新興內衣品牌。

去年11月，據CNN報導，維秘還取消了公司超過20年傳統的「維密秀」。維多利亞的秘密時尚秀是維多利亞的秘密主辦的年度時裝表演，它主打維多利亞的秘密品牌的女性內衣，邀請許多全球知名的時尚模特擔當走秀。從1995年起，維密秀走過了24年的歷史。

在管理層方面，維秘的掌門人——億萬富翁萊斯利‧韋克斯納（Leslie Wexner）將辭去執行長兼董事長的職務。《華爾街日報》援引消息稱，預計韋克斯納還將繼續留在L Brands董事會，並保留其在兩家公司的股份。

現年82歲的韋克斯納在維秘以外，還以把Abercrombie＆Fitch和The Limited打造成全球連鎖品牌知名。除了工作深陷泥沼外，韋克斯納在私生活方面也因與傑佛瑞·艾普斯汀（Jeffrey Epstein）的密切聯繫，而接受調查。艾普斯汀是美國知名投資家，但也曾因教唆未成年少女賣淫而被判刑。去年8月，艾普斯汀在紐約市監獄中等待審判時去世

不過，韋克斯納表示其對艾普斯汀的犯罪行為一無所知，兩人在10多年前就斷絕了聯繫。

此外，據《紐約時報》近期報導，這家內衣公司內部還存在性騷擾、物化女性、身材羞辱等問題。眾多模特指控L Brands 的前主管埃德·拉澤克（Ed Razek）存在性騷擾行為。拉澤克曾任韋克斯納的助手，並且在L Brands 擔任了幾十年的市場總監，已於去年8月份離職。

(中時電子報)